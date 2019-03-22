Индонезия аннулирует заказ 49 самолетов Boeing 737 Max 8

Индонезийская авиакомпания Garuda отказалась от заказа на приобретение 49 самолетов Boeing 737 Max 8 из-за катастроф с участием лайнеров этого типа. Пассажиры утратили доверие к самолетам данного типа, обосновал принятое решение представитель Garuda в пятницу, 22 марта, в Джакарте.

По его словам, Garuda в письме Boeing попросила об аннулировании заказа. На предстоящей неделе представители американского концерна прибудут в Индонезию для обсуждения данного вопроса.

В целом, Garuda заказала у Boeing 50 самолетов 737 Max 8 на сумму в 4,9 млрд долларов. Один из лайнеров уже доставлен. Garuda, однако, ведет переговоры о возврате и этой машины.

В индонезийской авиакомпании подчеркнули, что речь идет не о том, чтобы сменить поставщика самолетов, а о выборе другой модели. В настоящее время Boeing, судя по всему, изучает вопрос об улучшении оснащения самолетов Max 8 и Max 9 в сфере безопасности.

10 марта самолет Max 8 компании Ethiopian Airlines разбился вскоре после вылета из Аддис-Абебы. В результате погибли 157 человек. В октябре прошлого года лайнер этого же типа разбился возле индонезийского острова Ява. Тогда жертвами авиакатастрофы стали 189 человек.