Белый дом отказался предоставлять демократам сведения о беседах Трампа с Путиным

Белый дом отклонил запрос демократов Конгресса о предоставлении информации о беседах американского лидера Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, сказали лидеры демократов в Палате представителей в четверг, добавив, что рассматривают дальнейшие шаги.

Председатели комитетов Палаты представителей по разведке, иностранным делам и надзору Адам Шифф, Элиот Энгел и Элайджа Каммингс сообщили в заявлении, что отказ является частью “вызывающей тревогу модели” поведения Белого дома.

“Наши комитеты получили письмо от юрисконсульта Белого дома, которое стало продолжением вызывающей тревогу модели поведения администрации Трампа, не соглашающейся на законный и необходимый надзор со стороны Конгресса и игнорирующей прецеденты или конституцию”, - сообщили председатели комитетов.

“Мы будем проводить консультации относительно надлежащих дальнейших шагов”, - говорится в заявлении.

Газета The Hill и телеканал CNN сообщили, что Белый дом направил Конгрессу письмо, в котором отклонил запрос.

Каммингс, Энгел и Шифф в начале марта запросили у Белого дома и госсекретаря США Майка Помпео документы и показания о беседах Трампа с Путиным.

Законодатели выразили беспокойство в связи с сообщениями СМИ о том, что Трамп изъял записи как минимум одной из встреч с российским лидером и пытался уничтожить данные об этих переговорах.

В ответ на запрос Конгресса юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне сказал, что беседы президента с зарубежными лидерами являются конфиденциальными и защищены привилегией исполнительной власти.

“Президент должен иметь возможность вести беседы с зарубежными лидерами, не боясь, что они будут раскрыты и использованы... для политических целей партий”, - говорится в письме Чиполлоне председателям комитетов, сообщила газета The Hill.