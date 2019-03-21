В Кремле рассматривают варианты сохранения Путина при власти – Bloomber

В Кремле рассматривают варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться при власти и по окончании нынешнего президентского срока. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента РФ.

"Некоторые представители правящей элиты настаивают на том, чтобы лидер России оставался президентом как можно дольше", - сообщили изданию источники.

Среди рассматриваемых вариантов — создание нового государства посредством принуждения Беларуси к объединению, "чтобы Путин мог обойти конституционные ограничения".

Кроме того, в Кремле рассматривают "казахский сценарий", последствия которого можно наблюдать в бывшей советской республике в настоящий момент.

"Сценарий Назарбаева может удовлетворить политическую элиту, которая хочет иметь арбитра, способного повлиять на процесс после вступления в должность преемника", – отметил бывший сотрудник Администрации президента Андрей Колядин, который сейчас работает политическим консультантом в Кремле.

Как известно, 78-летний Нурсултан Назарбаев, возглавляющий Казахстан три десятилетия, передал президентство доверенному союзнику, сохранив за собой ключевые полномочия главы Совета безопасности Казахстана и статус лидера нации пожизненно.

Однако в окружении Путина не уверены, что подобная передача власти в РФ не спровоцирует дестабилизирующую борьбу между конкурирующими лагерями Кремля. Политконсультант Кремля Сергей Марков выразил сомнения в том, что враждующие элиты продолжат уважать власть Путина, если тот передаст президентство кому-то другому.

По мнению социолога Ольги Крыштановской, изучающей правящую элиту России, если Путин не подготовит почву для преемственности, "это плохо кончится".

Многие эксперты считают, что стратегия Назарбаева для России неприменима, поскольку политическая система РФ более сложная, чем казахская. В свою очередь старший научный сотрудник Московского Центра Карнеги Александр Баунов отметил, что Россия и Казахстан имеют"похожую экономическую структуру и тип авторитаризма", поэтому Кремль будет следить за тем, насколько контроль Назарбаева проходит в Казахстане и как перераспределяется власть в соответствии с новой системой.

Как напоминает издание, Путин уже уступал президентский пост Дмитрию Медведеву в 2008-2012 годах, продолжая управлять страной как премьер-министр, чтобы потом снова быть переизбранным. На этот раз Путин может передать ключевые полномочия Совету безопасности или Государственному совету, чтобы после ухода из Кремля использовать их для влияния на страну.

Нынешний срок полномочий Владимира Путина истечет в 2024 году. Он заявлял, что не будет изменять Конституцию ради продления сроков своего президентства.