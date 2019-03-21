Финская полиция безопасности заявила об активности разведок России и Китая

Разведывательные службы России и Китая работают в Финляндии активнее всего, утверждается в ежегодном докладе полиции безопасности страны SUPO.

"В Финляндии все еще остается большое количество сотрудников внешней разведки, пропорционально размеру страны. Финляндия особенно интересует российские и китайские спецслужбы", - говорится в докладе.

Разведывательные службы иностранных государств в 2018 году интересовались деятельностью Финляндии в качестве президента Арктического совета, готовящимися изменениями законодательства о разведке и международным военным сотрудничеством Финляндии, отмечают в SUPO.

Также в докладе говорится, что в 2018 году оценка угрозы терроризма оставалась на повышенном уровне. Значительная угроза терроризма в Финляндии по-прежнему формируется отдельными лицами или небольшими группами, мотивированными радикальной исламистской пропагандой. Эти люди могут иметь прямые или косвенные связи с радикальными исламистскими сетями или организациями, указывает SUPO. Всего под наблюдением полиции безопасности находится около 370 человек, большая часть из них либо участвовала в вооруженных конфликтах, либо заявляла о своей готовности участвовать в них, либо проходила подготовку для террористов.

Всего в классификации финской полиции безопасности четыре уровня оценки национальной угрозы: низкий, повышенный, высокий, чрезвычайно высокий. В настоящий момент уровень угрозы находится на повышенном уровне.