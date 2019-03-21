Парламентское собрание Германии и Франции заработает уже в этом месяце

Парламентское собрание Германии и Франции начнет работу уже в марте. Депутаты бундестага ФРГ в среду, 20 марта, большинством голосов одобрили соглашение о его создании. Ранее аналогичным образом поступило Национальное собрание Франции.

По 50 депутатов из Германии и Франции будут проводить не менее двух совместных заседаний поочередно в Берлине и Париже. Участники встреч будут обсуждать вопросы двустороннего сотрудничества и продвигать совместное исполнение директив Евросоюза. При этом члены совместного собрания не могут принимать решения, обязательные для исполнения.

Первое из заседаний запланировано на 25 марта в Париже, где председатель бундестага Вольфганг Шойбле и председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран официально скрепят соглашение своими подписями, сообщает "Немецкая волна".

Берлин и Париж приняли решение укрепить свои связи 22 января 2018 года, в 55-ю годовщину подписания Елисейского договора, который служит основой союзнических отношений ФРГ и Франции. Первоначально предполагалось, что соглашение о создании парламентского собрания будет подписано в январе 2019 года вместе с Ахенским договором. В этом документе Германия и Франция, помимо прочего, обязались продвигаться в сторону сближения своих целей и стратегий в сфере обороны.