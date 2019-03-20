В Казахстане переименуют Астану в Нурсултан

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев останется пожизненным лидером нации - елбасы, заявил новый президент страны Касым-Жомарт Токаев. "Нужно исходить из того, что, согласно принятым парламентом законам, Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране елбасы - отцом народа", - сказал он на церемонии принятия присяги народу Казахстана в среду, 20 марта.

Токаев предложил увековечить имя Назарбаева, переименовав в его честь все центральные улицы городов, а столицу страны Астану назвать его именем Нурсултан. Принятое Назарбаевым решением об отставке Токаев назвал "убедительным свидетельством его величия", которое было продиктовано "соображениями высшего порядка". "Всеми своими достижениями и успехами Республика Казахстан обязана Нурсултану Абишевичу Назарбаеву", - резюмировал Токаев. Он также предложил воздвигнуть в столице монумент в честь первого президента.

Уже через несколько часов после заявлений Токаева парламент Казахстана на совместном заседании нижней и верхней палат в среду, рассмотрев в двух чтениях, принял закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию".

Как сообщает "Интерфакс", этот закон предусматривает внесение поправки касательно переименования Астаны в город Нурсултан.

Накануне Назарбаев подписал указ о сложении с себя полномочий президента с 20 марта. При этом он отметил, что, согласно закону, он сохраняет статус елбасы и остается председателем Совета безопасности, который наделен "серьезными полномочиями определения внутренней, внешней политики". Президентские полномочия автоматически перешли к спикеру сената Касыму-Жомарту Токаеву.

Токаев 20 марта получил от главы ЦИК удостоверение президента, нагрудный знак, штандарт и орден "Алтын Кыран" ("Золотой орел"). Он родился в 1953 году, окончил МГИМО, Пекинский лингвистический институт, Дипломатическую академию МИТД РФ. Владеет китайским, английским и французским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Работал по специальности в центральном аппарате МИД СССР и в зарубежных представительствах.