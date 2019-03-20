Старшую дочь Назарбаева избрали спикером сената Казахстана

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана избрали спикером старшую дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву, передает корреспондент РИА Новости.

Выборы нового спикера связаны с тем, что предыдущий председатель сената Касым-Жомарт Токаев в среду вступил в должность президента после отставки Нурсултана Назарбаева.

Счетная комиссия подвела общий подсчет голосов, ее председатель Толеубек Мукашев сообщил, что председателем Сената избрана Дарига Назарбаева.

"Дарига Назарбаева избрана председателем сената (верхней палаты) парламента Казахстана", - сказал также вице-спикер палаты Бектас Бекназаров.

Назарбаев во вторник в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.

Старшей дочери первого президента Казахстана 55 лет, с сентября 2016 года она была депутатом сената (верхней палаты) парламента республики и возглавляла комитет по международным отношениям, обороне и безопасности палаты. В разное время Назарбаева была депутатом мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, где возглавляла комитет по социально-культурному развитию, была заместителем председателя палаты.