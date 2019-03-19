Стоимость палладия впервые превысила $1600 за тройскую унцию

Стоимость палладия впервые в истории превысила $1600 за тройскую унцию на фоне продолжающегося сокращения поставок этого металла. Спотовая цена палладия в ходе торгов в Лондоне поднималась на 1,4%, до $1601,52 за унцию. Июньский контракт на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожал на 1,1%, до $1556,3 за унцию. Цены на палладий выросли почти в два раза с минимумов прошлого августа и на 27% с начала текущего года.

Ожидается, что в 2018 году на рынке палладия вновь будет наблюдаться дефицит из-за высокого спроса на этот металл со стороны автопроизводителей, стремящихся выполнить строгие нормативы по выбросам.

Аналитики Bank of America ранее повысили прогноз средней цены на палладий на 2019 год до $1800 за унцию, что допускает краткосрочный подъем котировок выше $2000 за унцию.

Активный подъем стоимости палладия позитивно сказывается на производителях. В частности, Impala Platinum Holdings смогла сократить свою задолженность и объявила о планах по созданию нового рудника, добыча палладия на котором может начаться уже в 2024 году. Anglo American Platinum, в свою очередь, рассматривает возможность повышения добычи на руднике Mogalakwena в ЮАР на 270 тыс. унций в год.

Дополнительную поддержку ценам может оказать новость об отзыве порядка 860 тыс. автомобилей Fiat Chrysler по итогам расследования нарушений показателей CO2 в выхлопных газах.