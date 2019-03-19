Россия разместила в Крыму "Искандеры" и ТУ-22М3

Россия развернула в аннексированном Крыму оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и разместила на авиабазе в Гвардейском дальние бомбардировщики Ту-22М3. Об этом в понедельник, 18 марта, заявил глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер" двух модификаций", - приводит слова Бондарева его пресс-служба.

Бывший главнокомандующий российскими ВКС заявил также, что эскадрилья дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев направлена в Крым в ответ на размещение американских ПРО в Румынии. Бондарев утверждает, что "радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы".

Власти США настаивают на том, что российские крылатые ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М" нарушает заключенный в 1987 году между Вашингтоном и Москвой Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В связи с этими нарушениями США приостановили в начале февраля участие в этом договоре, пообещав выйти из него, если Россия не вернется к соблюдению ДРСМД. Россия в ответ также заявила, что прекращает соблюдение этого договора.