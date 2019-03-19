В ЕС запустили систему оповещения о дезинформации

Европейский Союз сделал очередной шаг для защиты от возможного внешнего вмешательства в ход выборов в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года.

В понедельник, 18 марта, начала работу система быстрого оповещения о дезинформации. Первое заседание ее участников состоялась в тот же день в Брюсселе. Как написал в Twitter по итогам заседания еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг, "нам критически важно работать вместе, чтоб противостоять тем, кто пытается манипулировать нашими выборами".

Сама система оповещения о дезинформации - это цифровая платформа для обмена информацией о фейках и для координации реакции на них. Участниками этой системы являются представители как органов ЕС, так и государств-участников организации, назначенные правительствами каждой из 28 стран ЕС. Это сотрудники различных министерств и ведомств. Как говорит один из чиновников Евросоюза, ранее никто не знал, к кому обращаться в той или иной стране по вопросам дезинформации. Теперь же этот вопрос решен. При этом называть имена источник DW отказался.

По замыслу Еврокомиссии, система будет выполнять три основные функции:

- обмен информацией в случаях, когда время является ключевым фактором. Когда кто-либо из участников системы обнаруживает кампанию по дезинформации, система позволит всем остальным быстро узнать об этом.

- обмен информацией, где время не играет роли. Речь идет об аналитике и отчетах, раскрывающих тенденции и способы распространения дезинформации.

- формирование координированной реакции на кампании по распространению фейков и обмен опытом, какие меры по противодействию дезинформации являются наиболее эффективными.

Как показывает практика, есть большие различия в вопросах противодействия дезинформации между странами ЕС. В некоторых из них уже существуют хорошо развитые структуры и инструменты для борьбы с фейками. С помощью новой системы оповещения в Еврокомиссии хотят поспособствовать общему подходу к проблеме дезинформации. Однако что именно государства-члены ЕС будут делать с информацией, полученной из системы, - это уже их дело.

В системе будет только открытая информация. Обмен секретными данными происходит по другим каналам, в частности, в рамках работы внешнеполитической службы ЕС, занимающейся гибридными угрозами. Пока в Брюсселе планируют ограничить участие в новой системе только странами ЕС. Но при этом работа проходит в сотрудничестве со странами G7, с НАТО и с другими партнерами.

В Еврокомиссии проводят четкое различие между дезинформацией, экстремистским контентом и высказываниями, разжигающими ненависть . Если последние два типа контента запрещены законодательством, то распространение фейков - нет. "Врать в интернете - это незаконным не является", - подчеркивает источник DW в ЕС. Другими словами, власти не могут законодательно запретить дезинформацию. Вместо этого в ЕС говорят о разоблачении фейков: из какого источника они происходят, как их создают и используют. В Брюсселе такой подход считают эффективным.

Создание системы оповещения о дезинформации было одним из главных элементов плана действий по борьбе с дезинформацией, представленного Еврокомиссией в декабре прошлого года. Если эта система направлена на обмен информацией, то обнаружением дезинформации на уровне ЕС занимаются рабочие группы по стратегическим коммуникациям (StratCom). Первую и крупнейшую группу "Восток" создали еще в 2015 году для мониторинга фейков, распространяемых Россией. Декабрьский план предусматривает увеличение как бюджета, так и персонала StratCom. Следует отметить, что эти группы мониторят дезинформацию только из-за границ ЕС.

Создание новой системы дополняют и другие меры Евросоюза, например, инвестиции в образование. В частности, с 18 по 22 марта Еврокомиссия проводит неделю медиа-грамотности. С помощью мероприятия она хочет лучше научить граждан самостоятельно различать дезинформацию в цифровую эпоху.

Кроме того, в ЕС поддерживают неправительственные организации, занимающиеся, в частности, факт-чекингом. Так, еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова регулярно проводит встречи с гражданским обществом и онлайн-платформами, такими как Facebook или Google, где обсуждает вопросы дезинформации и разжигания ненависти.

В Еврокомиссии следят не за всей дезинформацией. Основной фокус - кампании, являющиеся умышленными, скоординированными и имеющими четкую цель. В первую очередь, речь идет о попытках игроков за пределами ЕС вмешаться в демократические процессы и институты внутри объединения. Потому ближайшая цель - защитить выборы в Европарламент 23-26 мая от возможного вмешательства.

Определенную трудность создает тот факт, что организация выборов, в том числе и в Европарламент, - это компетенция государств ЕС. Расхождения между избирательным законодательством разных стран довольно велики. Так, в марте Еврокомиссия сообщила, что только в половине стран-членов ЕС есть правила прозрачности для политической рекламы. Более того, только в нескольких государствах эти правила предусматривают особенности цифровой среды. Кроме того, не во всех странах законодательство запрещает иностранное финансирование политических партий и кампаний. Источник DW в ЕС надеется, что в будущем расхождений в законодательстве разных стран будет меньше, однако до нынешних выборов в Европарламент этого уже точно не случится.