Последнее обновление: 18.03.2019 16:23

Венесуэла может перенаправить предназначавшуюся США нефть в Россию

Министр нефти Венесуэлы и президент государственной нефтяной компании страны PDVSA Мануэль Кеведо сказал в понедельник, что Каракас может перенаправить часть первоначально предназначавшейся США нефти в Россию или другие страны.

По словам Кеведо, выступавшего на встрече мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку, Венесуэла будет самостоятельно решать, куда поставлять свою нефть, а ее главная цель - укрепление связей с Москвой.

Министр пообещал, что Каракас будет соблюдать условия контрактов с Россией на поставку нефти.

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