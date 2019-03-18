Последнее обновление: 18.03.2019 14:49

Мадуро решил полностью сменить правительство

Глава Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от своих министров уйти в отставку. Об этом в воскресенье, 17 марта, в соцсети Twitter написала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Речь идет о полной "реструктуризации" кабинета министров для "защиты родины Боливара и Чавеса", написала Родригес. Сам Мадуро пока не выступил с официальным комментарием.

Перестановки в кабинете министров Мадуро реализует в ситуации глубочайшего политического кризиса и фактического двоевластия в стране. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали временным президентом Венесуэлы Хуана Гуйдо. В субботу он отправился в поездку по стране для мобилизации сторонников для участия в марше, который должен положить конец правлению Мадуро.

Выступая перед сторонниками в городе Валенсия в 125 километрах от столицы, Гуайдо объявил о начале "нового этапа" борьбы, который завершится маршем на президентский дворец Мирафлорес в Каракасе. "Мы пойдем на Мирафлорес и потребуем отдать нам то, что принадлежит народу", - заявил Гуайдо.

22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

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