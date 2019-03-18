Евросоюз подтвердил непризнание присоединения Крыма к России

Евросоюз подтвердил, что не признает вхождение Крыма в состав России​ и продолжит политику санкций. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.

«Европейский союз по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер», - говорится в заявлении.

Могерини отметила, что вхождение Крыма в состав России является «прямым вызовом международной безопасности», а также нарушением международного права. Она подчеркнула, что ЕС вновь призывает ООН рассмотреть меры по непризнанию этого нарушения. По ее мнению, оно привело к росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море, последствием которого стало «необоснованное применение силы» России против Украины в конфликте в Керченском проливе.

Глава европейской дипломатии вновь призвала Россию освободить украинских моряков и корабли и обеспечивать право членов экипажа на адвокатов и медицинскую помощь, а также доступ к консульским органам.

Могерини добавила, что еще одним «нарушением суверенитета и территориальной целостности» является строительство Керченского моста без согласия Украины. Она также выделила проблемы с правами человека в Крыму и заявила, что ЕС ожидает от России прекращения давления на крымских татар.

Ранее в марте ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали корабли ВМС Украины и экипаж, который обвинили в нарушении государственной границы России. Киев считает, что это было актом агрессии. При этом ЕС и США выражали солидарность с позицией Украины. Минфин США и Канада также ввели санкции против россиян и российских компаний из-за конфликта в Азовском море.

Могерини отмечала, что пока что для снятия санкций нет подходящих условий, так как Россия не предприняла позитивные шаги по вызвавшим конфликты вопросам.

ЕС и США начали вводить экономические санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма по итогам референдума.