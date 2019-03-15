В 123 странах проходят акции школьников в защиту климата

Школьники Германии и всей Европы присоединились к первой всемирной забастовке в защиту климата. В демонстрациях в ряде городов ФРГ в пятницу, 15 марта, участвуют десятки тысяч подростков с самодельными плакатами, поддерживающими экологическую инициативу Fridays for Future.

В Берлине перед зданием министерства экономики ФРГ, по оценкам организаторов, уже утром собрались около 5 тысяч молодых людей, решивших выразить протест против недостаточных мер политиков в защиту климата и окружающей среды. Впервые школьников на акции поддерживают учителя, родители, ученые и сотрудники неправительственных организаций.

В Мюнхене, по данным полиции, в акции участвуют около 8 тысяч человек, в Бремене - 5 тысяч, Фрайбурге - 4,5 тысячи, в Кельне, Тюбингене и Карлсруэ - примерно по 1,5 тысячи человек, в Бонне и Касселе - примерно по 2 тысячи. В общей сложности, в Германии на этот день запланированы 222 протестные акции.

Школьники на демонстрации в Берлине

В акции в Стокгольме участвовала шведская школьница Грета Тунберг, являющаяся основоположницей движения. Выступая перед собравшимися, активистка заявила о необходимости срочных и решительных мер, чтобы остановить продолжающееся потепление планеты. "Мы стоим перед самым большим экзистенциальным кризисом, с которым когда-либо сталкивалось человечество. Несмотря на это, его игнорируют", - заявила 16-летняя девушка.

Крупные акции проходят и в других европейских городах. В Вене, по данным полиции, вышли на демонстрацию в защиту климата около 10 тысяч школьников. В австрийском Брегенце около 1,5 тысячи участников включили будильники на своих телефонах, чтобы "разбудить" политиков, заявила организатор Александра Сайбаль. В Риме порядка 6 тысяч школьников и студентов участвовали в шествии от Колизея до Капитолия. В Варшаве ко всемирной акции присоединились более тысячи подростков, акции также состоялись в Кракове, Вроцлаве, Познани и многих других польских городах.

Всемирная акция Fridays for Future началась в Новой Зеландии, Австралии и азиатских странах. В Сиднее в ней участвовали от 20 до 30 тысяч человек. Демонстрации прошли также, в частности, в Гонконге, Сеуле, Бангкоке и Нью-Дели. По данным организаторов, акции запланированы более чем в 1650 городах в 123 странах мира. Одним из главных требований школьников является выполнение заложенных в Парижском климатическом соглашении мер по ограничению потепления Земли.