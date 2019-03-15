Последнее обновление: 15.03.2019 15:58

МИД Беларуси отчитал российского посла Бабича за неуважение к стране

Белорусский МИД в пятницу отчитал российского посла в Минске Михаила Бабича за интервью, критикующее власти Беларуси.

Начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз рекомендовал послу больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, ознакомиться с ее историей и проявить немного уважения.

"Иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта «публичной дипломатии». На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла", - сказал представитель белорусского МИД, которого цитирует сайт ведомства.

Накануне в интервью РИА Новости посол Михаил Бабич напомнил о миллиардах российских субсидий Беларуси и в очередной раз намекнул, что их сохранение будет зависеть от готовности белорусских властей интегрироваться с Россией.

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