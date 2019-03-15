Орган биржевого надзора США подал иск против Volkswagen

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), осуществляющая функцию биржевого надзора, подала жалобу на немецкий концерн Volkswagen и его бывшего главу Мартина Винтеркорна в связи с предполагаемым нарушением американского законодательства по ценным бумагам. Гражданский иск был внесен вечером в четверг, 14 марта, в Сан-Франциско.

Как отмечает SEC, в период с апреля 2014 года по май 2015-го Volkswagen выпустил на рынках США облигации и обеспеченные активами ценные бумаги на общую сумму более 13 миллиардов долларов в то время как руководство концерна знало, что на более 500 тысяч дизельных автомобилей в США превышались допустимые нормы по выхлопным газам.

VW "неоднократно лгал и ввел в заблуждение инвесторов, потребителей и регуляторов в США", что являлось частью противозаконной схемы продаж якобы "чистых" дизельных автомобилей, указывается далее в иске.

В своей первой реакции немецкий концерн указал на "существенные юридические и содержательные недочеты" иска. "Volkswagen уже более двух лет назад заключил многомиллиардное соглашение о компенсационных выплатах с министерством юстиции, почти всеми штатами и почти 600 тысячами потребителей в США", - заявил представитель концерна в Вольфсбурге.

В результате инициированных властями Соединенных Штатов в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 23 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала.