Украина возобновила строительство стены на границе с Россией

Возобновились работы по реализации проекта обустройства украинско-российской границы («Стена»), сообщает агентство УНИАН со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

«С 1 марта на тех участках, где позволяют погодные условия, возобновились работы по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы», - рассказал он.

Слободян отметил, что подрядчикам «удалось активизироваться» на участке в Луганской области, а в Харьковской области начинается установка системы видеонаблюдения и контроля. По словам Слободяна, с начала марта уже обустроили около 500 м рвов, 120 м заграждения типа «Егоза», а также 1200 м трассы для обустройства рокадной дороги.

В конце 2018 года в МВД Украины заявили, что реализация проекта будет продлена до 2021 года из-за недостаточного финансирования. По данным на ноябрь 2018 года, было обустроено 47% границы с Россией, протяженность которой составляет 2,3 тыс. км.

В 2019 году на строительство ограждения украинский бюджет выделит 400 млн грн (более 900 млн руб.).

Проект был утвержден в 2015 году, его инициатором был прошлый глава правительства Арсений Яценюк.