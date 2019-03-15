Россия попросила ВТО создать третейскую группу по антидемпинговым мерам ЕС

Россия подала запрос на учреждение третейской группы Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с ЕС в связи с антидемпинговой мерой в отношении российского холоднокатаного проката, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Россия подала запрос на учреждение третейской группы в споре в ВТО с ЕС в связи с антидемпинговой мерой в отношении российского холоднокатаного проката. Мера применяется ЕС с 5 августа 2016 года, размер антидемпинговых пошлин составляет для ОАО "ММК" 18,7%, для ПАО "Северсталь" – 34%, для ПАО "НЛМК" и всех остальных компаний – 36,1%", - отметили в МЭР.

"Согласно процедуре разрешения споров в ВТО, подаче запроса предшествовала стадия формальных консультаций. Такие консультации с ЕС были проведены, однако договориться о способах урегулирования спора, которые устроили бы обе стороны, на них не удалось", - добавили в министерстве.

Россия 27 января 2017 года направила запрос на консультации с Европейским союзом в рамках процедуры разрешения споров ВТО, так как ранее ЕК ввела антидемпинговые пошлины в отношении российского холоднокатаного проката. Причиной подачи Россией заявления в ВТО, как пояснялось тогда в сообщении Минэкономразвития, стали многочисленные нарушения правил этой организации, допущенные ЕК в ходе антидемпингового расследования.

В ноябре 2016 года "Северсталь" и НЛМК также обратились в Европейский суд общей юрисдикции с исками, оспаривающими решение ЕК о введении пошлин на холоднокатаный прокат из России. Представители компаний назвали решение Еврокомиссии неправомерным в связи с тем, что при проведении расследования, по их мнению, были допущены серьезные нарушения.