Opel возвращается на российский рынок с тремя новыми моделями

Производитель автомобилей Opel, принадлежащий французскому концерну PSA Peugeot Citroen, объявил в четверг о возвращении на российский рынок с тремя новыми моделями.

Речь идет о кроссовере Grandland X, который будет импортироваться в РФ из Германии, а также еще о двух моделях, которые будут собирать на заводе в Калуге: минивэне Zafira Life и фургоне Vivaro. В сообщении концерна отмечается, что планируется вывод на рынок также других моделей.

Бренд Opel, который ранее принадлежал General Motors, ушел из России в 2015 году после обвала курса рубля и российского автомобильного рынка. В 2017 году Opel был куплен концерном PSA, который сделал ставку на рост за пределами Европы – в евразийском регионе. В следующем, 2018 году, рынок автомобилей в РФ начал выходить из рецессии: продажи новых машин выросли на 12,8 процента.

До ухода из России машины Opel производили на заводе в Санкт-Петербурге, который принадлежал GM. В середине января 2019 года GM завершил сделку по его продаже фирме ООО "Юнисон Авто Рус", которая является дочерним предприятием белорусского завода "Юнисон".

Калужский завод, где собираются возобновлять производство Opel, пока принадлежит PSA и Mitsubishi. Правда, по информации издания "Авторевю", в ближайшие несколько лет он может полностью перейти к PSA, что откроет дополнительные мощности для выпуска новых моделей Opel.