Могерини назвала условие участия ЕС в восстановлении Сирии

ЕС будет готов предоставить средства на восстановление Сирии и обсудить это со Всемирным банком, когда в Женеве начнется политический процесс, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Средства ЕС будут мобилизованы, но тогда, когда начнется прочный политический процесс под эгидой ООН в Женеве. ЕС готов собрать средства, начать вместе работать со Всемирным банком и готов прийти в тот момент, когда начнется политический процесс в Женеве",- сказала она журналистам перед началом министерской встречи по поддержке Сирии в Брюсселе.

Могерини также выразила надежду, что конференция по Сирии направит ясный сигнал о необходимости возобновления женевского процесса.