Берлин отозвал часть дипломатов из Венесуэлы

МИД ФРГ сократил численность своей дипмиссии в Венесуэле в связи с тяжелыми жизненными условиями и угрозой дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в этой стране.

"Ситуация в Венесуэле обостряется, в особенности положение жителей столицы", - пояснил решение представитель внешнеполитического ведомства Германии в среду, 13 марта, в Берлине. Он указал на неудовлетворительное обеспечение продуктами питания и питьевой водой, а также медицинскую помощь в результате продолжавшегося с 7 марта блэкаута, а также

В тот же день посол Германии в Венесуэле Даниэль Кринер, объявленный ранее Каракасом персоной нон-грата, встретился с министром иностранных дел ФРГ Хайко Масом. Глава ведомства поблагодарил Кринера и сотрудников посольства в Каракасе "за беспрестанную самоотдачу". "В тяжелые времена он и его команда проделали отличную работу. Мы совещаемся о дальнейших действиях", - сообщил Мас в Twitter.

Ранее Соединенные Штаты отозвали из Венесуэлы последних остававшихся в этом государстве дипломатов. Решение связано с дальнейшим ухудшением ситуации в стране, а также тем фактом, что "присутствие американского дипперсонала в Венесуэле стало препятствием для политики США", сообщил 11 марта госсекретарь Майк Помпео. Значительная часть американских дипломатов была отозвана из Венесуэлы еще в январе. Тогда же Мадуро разорвал дипломатические отношения с США.

В начале марта правительство Венесуэлы объявило Кринера персоной нон грата и потребовало от него покинуть страну в течение 48 часов. Каракас обвинил немецкого дипломата во вмешательстве во внутренние дела страны. "Венесуэла считает неприемлемым, что иностранный дипломат ведет себя на ее территории скорее как политик, участвующий в заговоре экстремистских секторов венесуэльской оппозиции", - заявил МИД Венесуэлы.

4 марта Кринер вместе с дипломатами из других стран Европы, Латинской Америки и США в аэропорту Каракаса ожидал прибытия временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Его возвращение - "шаг к политическому и мирному процессу по преодолению кризиса в Венесуэле", написал посол в Twitter.

Венесуэла уже несколько месяцев переживает политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок. 23 января председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. К настоящему времени временным президентом его признали более 50 государств, в том числе Германия и большинство других стран ЕС, США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств.