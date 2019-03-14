Последнее обновление: 14.03.2019 10:31

Швеция требует немедленно выслать из страны российского дипломата

МИД Швеции вызвал посла РФ с требованием, чтобы страну добровольно покинул российский дипломат, подозреваемый в сборе разведданных. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter со ссылкой на источники.

Факт вызова российского посла подтвердил представитель МИД Швеции Патрик Нильссон.

"Могу подтвердить, что мы вызывали посла из-за действий дипломата", − отметил он.

Отмечается, что две недели назад 47-летний российский дипломат встречался со шведским инженером-консультантом, который был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.

Ранее сообщалось, что дипломат покинул Швецию, однако этого не произошло. В связи с этим шведский МИД потребовал, чтобы россиянин добровольно выехал из страны.

Напомним: в декабре прошлого года Россия выслала из Москвы шведского дипломата. Причиной послужил отказ МИД Швеции в выдаче дипломатических виз двум российским представителям.

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