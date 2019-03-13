ЕП одобрил резолюцию с предложением проработать санкции за "дезинформации в Европе"

Европарламент одобрил в ходе сессии в Страсбурге резолюцию, в которой РФ названа "основным источником дезинформации в Европе" и содержится предложение разработать правовые рамки для возможного введения адресных санкций против лиц, которых сочтут ответственными за такие кампании.

Проект резолюции, разработанной евродепутатом от Польши Анной Фотыгой, которая в 2016 году уже выступила автором скандальной резолюции ЕП о противодействии российским СМИ, в январе был утвержден комитетом по иностранным делам и сейчас был внесен на голосование.

Он был одобрен 489 голосами "за" при 148 "против" и 30 воздержавшихся. Голосование транслировалось из Страсбурга пресс-службой ЕП.

В резолюции предлагается "осудить все более агрессивные действия России, Китая, Ирана, Северной Кореи и других, направленные на подрыв или приостановление нормативных основ и принципов европейских демократий и суверенитета стран "Восточного партнерства", а также влияние на выборы и поддержку экстремистских движений, учитывая, что масштабы кибератак постоянно растут".

При этом в документе содержится призыв "повышать осведомленность о российских кампаниях по дезинформации, так как это является основным источником дезинформации в Европе".

Автор также призывает "поддерживать ассоциированные с ЕС страны и Западные Балканы передовым опытом, а также профессиональными ресурсами и технологиями для обеспечения надежной защиты их избирательных процессов от вредоносной кибер-, дезинформационной и пропагандистской деятельности, исходящей от России и других враждебных субъектов".

В тексте содержится предложение "рассмотреть вопрос о разработке правовой базы как в ЕС и на международном уровне для реагирования на гибридные угрозы", а также для "адресных санкций в отношении лиц, ответственных за организацию и проведение кампаний по дезинформации".

В этом же проекте содержится предложение создать в ЕС отдельный пост по вопросам "противодействия пропаганде", увеличить финансирование существующих в ЕС структур так называемой "стратегической коммуникации", а также рекомендация "связать существующие национальные и местные специализированные центры, СМИ, аналитические центры, НПО и другие организации, в частности НАТО, которые имеют дело с гибридной войной, в общеевропейскую сеть, которая помогла бы скоординировать их действия".

В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах ЕС.