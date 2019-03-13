Norwegian потребует от Boeing компенсацию из-за простоя своих 737 MAX

Глава отдела по связям с общественностью Norwegian Лассе Сандакер-Нильсен в интервью изданию E 24 рассказал, что авиакомпания намерена выставить Boeing счет в связи с отменой целого ряда рейсов и вынужденным простоем самолетов Boeing 737 MAX, эксплуатацию которых приостановили власти Евросоюза. Поскольку большинство рейсов Norwegian совершает именно в ЕС, решение Брюсселя осложнило работу перевозчика.

На вопрос, почему Boeing должен платить норвежцам, если ограничения вводили для европейцев, Сандакер-Нильсен ответил, что поскольку речь идет о совсем новых самолетах, авиакомпания вправе рассчитывать на то, что они будут эксплуатироваться на регулярной основе.

Представитель Norwegian не уточнил, как отреагировал Boeing на их требование. По его словам, диалог на эту тему ведется, а об окончательной сумме компенсации можно будет говорить исходя из срока, в течение которого будут действовать ограничения.

Всего у Norwegian 18 Boeing 737 MAX. Заменить их авиакомпания может более старыми Boeing 737-800.

Различные страны мира стали приостанавливать эксплуатацию Boeing 737 MAX после того, как лайнер этой модели разбился в Эфиопии. 157 человек, включая трех граждан России, погибли.

Запрет на полеты Boeing до окончательного выяснения причин катастрофы и новых гарантий безопасности от американской компании помимо ЕС объявили Китай, Индонезия, Сингапур, Австралия и Малайзия.

Группа S7 — единственный эксплуатант Boeing 737 MAX в России — объявила о том, что не будет использовать два имеющихся у нее в распоряжении лайнера этой модели. Перевозчик отметил, что приостановка полетов не повлияет на регулярность рейсов.