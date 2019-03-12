Cтраны ЕС договорились о защите разоблачителей

Европейский парламент и страны ЕС достигли соглашения о новых предписаниях по защите людей, предоставивших секретные сведения о компаниях или госучреждениях.

После долгих переговоров стороны выработали компромиссный вариант новых правил в ночь на вторник, 11 марта, в Страсбурге, сообщила Еврокомиссия.

Соглашение предусматривает трехступенчатую процедуру предоставления информации о различных нарушениях. Если информанты предполагают, что проблема может быть решена во внутреннем порядке и не ожидают негативных последствий для себя, им следует сначала обратиться к ответственным сотрудникам в компаниях либо учреждениях. В противном случае они могут пожаловаться властям.

В определенных случаях разрешено прямое обращение с конфиденциальными сведениями к СМИ или другим каналам распространения информации. В частности, этот путь рекомендован, если органы власти вступили в сговор с преступниками, указала Еврокомиссия.

По словам комиссара ЕС по вопросам юстиции Веры Юровой, на переговорах удалось выработать "сбалансированную систему". С одной стороны, работодатели поощряются к решению проблем внутренними путями, с другой - у разоблачителей появляются другие возможности предоставить данные и "не опасаться мести", пояснила она.

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил о необходимости "защитить информаторов от наказания, увольнения, понижения в должности или предъявления иска в суде". Новые правила "помогут бороться с мошенничеством, коррупцией, уклонением от уплаты налогов и нанесением ущерба здоровью людей и окружающей среде", уверен он.

Международная правозащитная организация Transparency International заявила об "историческом дне" для людей, разоблачающих случаи коррупции и нарушений прав человека. "Это большое достижение, что на переговорах между учреждениями удалось достичь положительного результата", - заявил представитель организации Ник Айосса.

В свою очередь представитель "зеленых", депутат Европарламента из Германии Свен Гигольд (Sven Giegold) указал, что в будущем информанты получат защиту, которой они заслуживают. Он особо отметил тот факт, что защита разоблачителей будет не зависимой от принятых внутри тех или иных компаний корпоративных правил разбирательства.

Документ, выработанный по результатам переговоров, теперь предстоит одобрить Европарламенту и Совету ЕС. Затем в соответствии с новыми правилами будут приведены национальные законодательства.