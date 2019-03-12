Последнее обновление: 12.03.2019 17:24

Мадлен Олбрайт призвала НАТО не закрывать двери

Североатлантический альянс должен оставаться открытым, считает бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

Было бы неразумным закрыть двери для приема в НАТО новых членов, заявила 81-летний американский демократ в понедельник, 11 марта, в Праге, где она присутствовала на торжествах по случаю 20-летия вступления в НАТО Чехии, Польши и Венгрии.

По ее словам, Украине, Грузии и другим странам необходимо предоставить возможность стать членами альянса. Но вступить в НАТО эти страны смогут только тогда, когда будут к этому готовы, подчеркнула Олбрайт.

При этом вступление стран Восточной и Центральной Европы в НАТО было очень важным шагом, поскольку общей целью альянса является не только два процента расходов на оборону, но и "сто процентов демократии", подчеркнула Олбрайт.

Чехия, Польша и Венгрия вступили в НАТО 12 марта 1999 года. Мадлен Олбрайт возглавляла внешнеполитическое ведомство США в 1997-2001 годах. Она родилась в Праге под именем Марии Яны Корбеловой и в 11-летнем возрасте переехала с родителями в Соединенные Штаты.

НАТО требует от своих членов выделения на оборонные нужды 2 процентов ВВП. Это условие выполняют лишь шесть стран альянса. Военные расходы США составляют около 3,5 процента ВВП. Германии за последние годы увеличила оборонный бюджет до 1,5 процентов ВВП.

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