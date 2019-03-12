Инструкторы семи стран НАТО будут тренировать украинских военных

В ходе многонациональной тренировки украинских военных будут обучать инструкторы семи стран НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования «Север».

«Состоялось торжественное построение подразделений 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которые в течение двух месяцев будут принимать участие в многонациональной тренировке в рамках «Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина» (JMTG-U). Во время обучения иностранные инструкторы из США, Канады, Литвы, Польши, Великобритании, Дании и Швеции будут передавать опыт украинским военнослужащим по стандартам НАТО», - говорится в сообщении.

Как отмечается, процесс обучения иностранные инструкторы будут проводить поэтапно. Сначала - индивидуальная подготовка, потом в составе отделения, взвода, роты, батальона и в итоге — бригады.

Особое внимание будет уделяться командирским звеньям всех уровней. Основная цель заключается в обученности командиров эффективно и быстро ориентироваться в обстановке на поле боя, принимать решения.

Командир подразделения JMTG-U подполковник армии США Мэтью Смит отметил, что тренировки бригадного масштаба пройдут впервые как для иностранных инструкторов, так и для украинских военнослужащих.

Тренинговый курс, как сообщают в пресс-службе, насыщен динамичными занятиями для подразделений. К тому же, впервые противостоять украинским воинам будет специально подготовленный батальон так называемого «опфора», чтобы тренировки получились нестандартными и креативными, направленными на высокий результат.

Личный состав одного из батальонов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в предыдущие годы уже проходил тренинг по программе JMTG-U. Однако на этот раз масштабы учебной программы для пехотинцев значительно увеличены — бригада в полном составе пройдет весь курс обучения на тактических полях полигона.