Российская армия создает закрытый интернет

Российские вооруженные силы приступили к созданию суверенного интернета. Закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название - мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ завершится к концу 2019-го, а полностью она будет готова через два года, сообщили "Известиям" в Минобороны.

МТСС не будет иметь точек обмена трафиком, связывающих ее с глобальным интернетом, уточняют в военном ведомстве. У нее будет собственный семантический поисковик, вся важная информация будет храниться на серверах Минобороны. В базы данных МТСС также будут занесены и постоянно обновляемые сведения о сухопутных войсках, самолетах, которые в данный момент находятся на аэродромах и в небе, а также о подлодках, кораблях и даже космических аппаратах военного назначения.

Планируется, что МТСС позволит организовать скоростную передачу практически любого объема информации на всей территории страны с использованием технологии Big Data. Для безопасной и быстрой передачи информации будет создана единая система управления под названием "Единый контур информационной безопасности". В МТСС также предусмотрены электронный журнал учета действий должностных лиц и идентификация пользователей, что позволит восстановить все действия военнослужащего в сети.

Сейчас для обмена информацией российские военные пользуются закрытым сегментом передачи данных (ЗСПД), который до недавнего времени использовал в том числе и сети гражданских операторов. В будущем ЗСПД будет полностью интегрирован в МТСС. Последняя получит свои волоконно-оптические сети, который будут поделены на зональные магистральные каналы. Так, Минобороны уже начало подготовку к прокладке трансарктической линии для нужд ВМФ и береговых войск - волоконно-оптический кабель "прошьет" Арктику и Дальний Восток от Североморска до Владивостока.

Теоретически военная сеть обмена информацией в будущем может стать сегментом суверенного российского интернета, полагает ведущий аналитик компании Fintech Lab Сергей Вильянов. Проект сенатора Андрей Клишаса, который, по словам руководителя "Роскомсвободы" Артема Козлюка, приведет к созданию глобального российского цензурного файерволла наподобие китайскому, уже получил одобрение от Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Федеральной службы охраны (ФСО) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Президент РФ Владимир Путин призвал Россию "готовиться и быть готовой" к отключению от глобального интернета, который, по его словам, является изобретением спецслужб Запада. "Они же там сидят и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию", - пояснил в прошлом месяце президент.

Поэтому Россия, по его словам, должна создавать автономный интернет - "такие сегменты, которые ни от кого не зависят", - пишет finanz.ru.