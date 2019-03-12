Компания Airbus показала в Ингольштадте прототип аэротакси

Международный производитель аэрокосмической техники Airbus представил в баварском городе Ингольштадте в понедельник, 11 марта, прототип первого летающего такси.

Планируется, что модель под названием CityAirbus через несколько лет будет использоваться в крупных городах, выполняя полеты по определенным маршрутам в качестве альтернативы автобусу и метро.

Внешне аэротакси напоминает дрон или вертолет с четырьмя лопастями. Оно оборудовано четырьмя сидениями, работает на электроприводе и способно совершать рейсы в полностью автоматическом режиме, то есть без пилота.

Поскольку аппарат может взлетать и приземляться вертикально, ему требуется сравнительно немного места для взлета и "парковки".

Как заявил министр транспорта ФРГ Андреас Шойер, присутствовавший на презентации в Ингольштадте, его ведомство собирается в ближайшее время разработать правовые рамки для использования аэротакси в системе общественного транспорта.

Уже сейчас в его министерстве обсуждается возможность создать маршрут в мюнхенский аэропорт, сказал он. По оценке некоторых экспертов, летающие такси могут стать реальностью в крупных городах уже к 2025 году. Кроме компании Airbus, еще несколько предприятий по всему миру занимаются аналогичными разработками.