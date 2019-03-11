На самой высокой горе ОАЭ появится палаточный курорт

Управление развития туризма эмирата Рас-аль-Хайма планирует создать роскошный палаточный лагерь на самой высокой горе в ОАЭ - Джебель Джаис. Об этом сообщает Arabian Business.

Горный лагерь будет расположен на высоте примерно 700 метров над уровнем моря. В течение года температура здесь примерно на 10 градусов ниже, чем в других регионах ОАЭ.

Палаточный лагерь будет состоять из 47 апартаментов - 34 роскошных палаток, 11 однокомнатных люксов с собственным бассейном, а также двух двухкомнатных люксов с частным бассейном.

Также для туристов откроют оздоровительный клуб, спа, детские игровые площадки и развлекательный парк с аттракционами.

Отмечается, что экотуристический проект дополняет целый ряд достопримечательностей приключенческого туризма, которые сейчас предлагаются в эмирате.