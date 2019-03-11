Косово ожидает признания независимости от 19 стран в этом году

Власти самопровозглашенной республики Косово готовятся к интенсивному лоббированию признания независимости Приштины третьими странами в 2019 году, заявил заместитель министра иностранных дел Косово Рейхан Вуничи.

Глава сербского МИД Ивица Дачич заявил в минувший четверг, что власти Сербии продолжат работу по снижению числа стран, признавших независимость самопровозглашенного Косово, до уровня 2011 года. Ранее Запад призвал официальный Белград снизить дипломатическую активность в связи с отзывом признаний косовской независимости третьими странами. По данным властей Сербии число государств, признавших самопровозглашенную республику, сейчас составляет менее ста.

"МИД ожидает, что в этом году независимость Косово признают еще 19 стран. Между тем, мы сталкиваемся с проблемами и обструкцией в результате агрессивного лоббирования Сербии против (самопровозглашенного – ред.) Косово. Косовская дипломатия и министр иностранных дел Бехджет Пацолли лоббируют (признание независимости - ред.) сейчас больше, чем когда-либо в мире", - цитирует Радио и телевидение Косово замминистра.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.