Российские тролли меняют стратегию вмешательства в выборы США

Российские интернет-тролли меняют свою стратегию, чтобы вмешаться в выборы президента США в 2020 году.

"Мы видим, как они распространяют контент вместо того, чтобы самостоятельно создавать его", - заявил Джон Халтквист, эксперт американской фирмы FireEye, специализирующейся на кибербезопасности. "Таким образом, контент не обязательно является недостоверным", а у троллей "появляется возможность спрятаться за кем-то еще", отмечает он в интервью Bloomberg.

Кроме того, хакеры могут взламывать компьютеры и использовать их для создания огромного количества фейковых аккаунтов в соцсетях и управления ими, подчеркивает представитель американской компании Symantec. По его наблюдениям, в 2018 году с помощью фейковых аккаунтов создавалось меньше контента, чем годом ранее. В то же время количество самих фейковых аккаунтов стало увеличиваться. Тролли могут использовать этот прием как основу для распространения сообщений, сеющих разногласия, отмечает эксперт.

Социальные сети остаются основным каналом зарубежного влияния на американские выборы, заявил ранее директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй, выступая на конференции по вопросам кибербезопасности. По его словам, "злонамеренная кампания по иностранному влиянию" лишь усиливается во время избирательных циклов.

Комиссия под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера более полутора лет расследует предполагаемое вмешательство России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. По данным американских СМИ, доклад комиссии в марте будет передан Минюсту.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал прекратить федеральное расследование, называя его "охотой на ведьм". Российская сторона также отрицает свое вмешательство в выборы.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.