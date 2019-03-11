Торговля оружием за последнее пятилетие выросла в мире на 7,8%

По итогам 2014-2018 годов Россия находится на втором месте в мире по экспорту вооружений, говорится в докладе, распространенном Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI).

Этот показатель снизился на 17% по сравнению с 2009-2013 годами, что объясняется сокращением закупок российского оружия Индией и Венесуэлой, отмечается в докладе. Так, за указанный период экспорт оружия Россией в Венесуэлу снизился на 96%, в Индию - на 42%.

Всего Россия поставляла оружие в 48 стран мира, из них 55% занимали поставки в Индию, Китай и Алжир. Если в 2009-2013 годах на российский оружейный экспорт приходилось 27% всего мирового объема торговли оружием, то в 2014-2018 годах доля России снизилась до 21%.

Первое место среди экспортеров вооружений сохранили за собой Соединенные Штаты, за последнее пятилетие их экспорт вырос на 36% против 30% в 2009-2013 годах. При этом в 2014-2018 годах США превзошли Россию на 75%, тогда как в предшествовавшей пятилетке разрыв составлял 12%.

В 2014-2018 годах основными потребителями американских вооружений были страны Ближнего Востока, на их долю пришлось 52% оружейного экспорта США. Всего они поставляли оружие в 98 стран мира. На третьем месте по объем экспорта стоит Франция, за ней следуют Германия и Китай.

Всего общий объем торговли оружием вырос в 2014-2018 годах на 7,8% по сравнению с 2009-2013 годами и на 23% по сравнению с 2004-2008 годами, отмечается в докладе.