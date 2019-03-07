Турция будет арестовывать туристов за критику Эрдогана

Туристы, выступающие с критикой режима президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, будут арестованы сразу после того, как они попадут на турецкую землю. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, сообщает The Times.

"Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что они (туристы - ред.) могут быть задержаны в аэропортах популярных курортов, таких как Бодрум и Анталия, если будет обнаружено, что они совершили "предательство", посещая митинги курдской сепаратистской группы ПКК (запрещенной в Турции - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что слова Сойлу, судя по всему, были адресованы, прежде всего, туристам из Германии. МИД ФРГ рекомендовало своим гражданам избегать критики правительства Эрдогана в социальных сетях, если они планируют посетить Турцию.

Как сообщается, по крайней мере полдюжины немецких турок были задержаны в Турции в течение последних 12 месяцев и обвинены в различных политических преступлениях.