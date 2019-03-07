Последнее обновление: 07.03.2019 17:11

Группа хакеров из Ирана атаковала 200 компаний по всему миру

Более 200 компаний по всему миру за последние два года подверглись атакам группы хакеров, предположительно связанной с правительством Ирана. Такая информация следует из исследования корпорации Microsoft, опубликованного 6 марта.

Сообщается, что киберпреступники похищали конфиденциальную информацию предприятий и стирали данные из памяти компьютеров. Суммарный ущерб от их действий составляет сотни миллионов долларов.

Жертвами преступников стали большей частью нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия, а также занимающиеся международным бизнесом концерны. Эти компании базировались в таких странах как Германия, Саудовская Аравия, Великобритания, Индия и США.

По данным корпорации Microsoft, суммарный ущерб от действий хакеров достиг сотен миллионов долларов.

По оценке специалистов корпорации, за атаками стоит хакерская группировка Holmium, имеющая связи с правительством Ирана.

Кроме того, отдельные взломы выполняла по поручению Holmium другая хакерская группировка — APT33, утверждается в исследовании.

По мнению некоторых экспертов по безопасности, Тегеран в настоящий момент стремится нарастить потенциал для кибератак из-за усиливающегося санкционного давления на Иран со стороны США.

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