США отзовут визы у чиновников режима Мадуро и их семей

США аннулируют визы еще 77 человек, связанных с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом 6 марта заявил вице-президент США Майк Пенс.

«Сегодня Государственный департамент объявляет, что Соединенные Штаты аннулируют 77 виз, включая многих чиновников режима Мадуро и их семьи», - заявил Пенс, выступая перед Латиноамериканской коалицией в Вашингтоне.

Ранее США отозвали визы у 49 венесуэльских чиновников и членов их семей.

Как сообщалось, ситуация в Венесуэле остается напряженной. Президент Николас Мадуро на прошлой неделе отдал приказ войскам остановить поступление международной гуманитарной помощи в Венесуэлу, назвав это вторжением в страну.

По состоянию на 6 марта уже 54 страны мира признали законным лидером Венесуэлы Хуана Гуадо, которого парламент объявил временным президентом на смену режима Николаса Мадуро. Соединенные Штаты «решительно поддерживают демократический переход власти в Венесуэле во главе с временным президентом Хуаном Гуайдо и Национальной ассамблеей». Вашингтон также анонсировал введение ряда новых дипломатических и экономических инициатив в поддержку этого перехода.