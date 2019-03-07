США пригрозили санкциями иностранным банкам за утаивание денег Мадуро

Соединенные Штаты выяснили, что ряд иностранных банков помогает Мадуро вывести деньги из Венесуэлы и спрятать их за рубежом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника из администрации Белого дома.

«Они пытаются в разных местах скрыть эти деньги. В этих махинациях задействованы в том числе и некоторые иностранные банки», — заявил представитель американской администрации, не уточнивший, о каких финансовых организациях идет речь.

«В ближайшее время вы узнаете их названия. Мы намерены в течение нескольких недель ввести против них санкции», -добавил собеседник Reuters.

Ранее США заявляли о том, что в попытках вывести деньги из страны замешаны президент Мадуро, его ближайшее окружение, члены их семей, а также топ-менеджеры основных государственных компаний.

6 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон не исключает введения вторичных санкций за сотрудничество с правительством нынешнего главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Речь, по его словам, шла о персональных санкциях и визовых ограничениях.

Санкции США против правительства нынешнего главы Боливарианской Республики действуют с 2014 года. С тех пор они неоднократно расширялись и продлевались. В последний раз президент США Дональд Трамп сделал это 5 марта. Ограничения против Венесуэлы он продлил еще на год. Кроме того, 2 марта США аннулировали визы у 49 связанных с Мадуро венесуэльцев.