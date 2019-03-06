Украина раскрыла «План А» по новому контракту на транзит газа из России

Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу с 1 января 2020 года. Об этом заявила замглавы МИД республики Елена Зеркаль.

По ее словам, Киев после завершения текущего контракта собирается придерживаться «Плана А», который предусматривает новое соглашение по европейским правилам.

«Наш «План А» заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС (относительно интеграции Украины в энергетическое пространство Евросоюзом), сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае», — пояснила она, уточнив, что план составлен «относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов».

Замминистра подчеркнула, что документ нужно сделать таким, чтобы его исполнял любой новый президент Украины и любое новое правительство. Киев хорошо «изучил уроки» газового кризиса в 2009 году, поэтому совместно с «партнерами» готовит предупредительные меры на случай провала переговоров, добавила она.

31 декабря 2019 года истекает срок ​действия контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Документ был подписан в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» требует от «Газпрома» пересмотреть тариф на транзит газа в 2018-2019 годах.