Обнаружена уязвимость в процессорах Intel

Группа исследователей из Вустерского политехнического института (США) и Любекского университета (Германия) обнаружили уязвимость в работе процессоров Intel.

Отмечается, что у злоумышленников есть возможность получить данные с компьютера пользователя из запущенных на нем программ. Взломщик может перехватить доступ, заразив компьютер вредоносным ПО, либо с помощью кода JavaScript в браузере.

Исследователи связывают уязвимость с так называемой функцией опережающего исполнения задач, которая повышает производительность ПК, позволяя выполнять команды поверх уже запущенных процессов.

Специалисты считают, что пока решения этой проблемы не существует.