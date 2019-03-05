Последнее обновление: 05.03.2019 17:32

Обнаружена уязвимость в процессорах Intel

Группа исследователей из Вустерского политехнического института (США) и Любекского университета (Германия) обнаружили уязвимость в работе процессоров Intel.

Отмечается, что у злоумышленников есть возможность получить данные с компьютера пользователя из запущенных на нем программ. Взломщик может перехватить доступ, заразив компьютер вредоносным ПО, либо с помощью кода JavaScript в браузере.

Исследователи связывают уязвимость с так называемой функцией опережающего исполнения задач, которая повышает производительность ПК, позволяя выполнять команды поверх уже запущенных процессов.

Специалисты считают, что пока решения этой проблемы не существует.

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