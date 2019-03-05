Саммит Западных Балкан состоится в июле в Польше

В Познани 4-5 июля состоится саммит Западных Балкан с участием глав правительств стран Берлинской инициативы и шести стран Балканского полуострова, которые пытаются интегрироваться с ЕС (Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Черногория и Косово). Об этом сообщил в Познани заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вел Сеньк.

"Главные переговоры с участием лидеров государств, принимающих участие в Берлинском процессе, состоятся 5 июля. Это будет кульминационный пункт нашего президентства в рамках берлинского процесса", - заявил Шинковский вел Сеньк.

Он добавил, что во время саммита в Познани состоится саммит аналитических центров, бизнес-форум с участием предпринимателей из стран Балканского полуострова и ЕС.

Берлинский процесс основан Германией в 2014 году с целью помочь шести странам Западных Балкан интегрироваться в ЕС, а также укрепить региональное и экономическое сотрудничество. Кроме стран Балканского полуострова, в инициативе принимают участие восемь стран ЕС: Германия, Франция, Италия, Австрия, Словения, Хорватия, Великобритания и Польша.