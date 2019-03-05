Последнее обновление: 05.03.2019 12:41

Власти Беларуси отменили ограничения на количество дипломатов США

Власти Беларуси отменили действовавшие больше десяти лет ограничения на количество дипломатов США.

“Белорусская сторона официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничения на количество сотрудников посольства, которые действовали с 2008 года, и выразила надежду, что данные шаг будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между Беларусью и Соединенными Штатами”, - говорится в сообщении белорусского МИД.

Напомним, Минск сократил численность американских дипломатов до 5 человек с 35 в 2008 году в ответ на санкции, введенные США против белорусских властей. По требованию белорусского МИДа посол США покинул республику и с этого времени в Минске работал временный поверенный.

Отношения Минска с Западом улучшаются с начала российско-украинского конфликта. Лукашенко не признал аннексию Крыма Россией и выступил посредником в урегулировании конфликта на востоке Украины.

В ответ на освобождение политических заключенных и прекращение преследования оппозиции ЕС и США отменили большинство санкций, введенных ранее против белорусских властей.

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