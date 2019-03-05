Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД

Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В соответствии с указом, участие в ДРСМД приостановлено «до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия».

Договор РСМД был подписан в 1987 году лидерами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. В начале февраля Вашингтон приостановил свои обязательства в рамках ДРМСД. Вслед за этим о зеркальных мерах объявила Москва. 2 февраля Владимир Путин одобрил создание гиперзвуковых ракет наземного базирования и доработки ракеты «Калибр» до наземного варианта. Ранее ракеты «Калибр» могли устанавливаться только на кораблях из-за ограничений ДРСМД. Дональд Трамп, в свою очередь, в обращении к конгрессу заявил о планах создания новой системы противоракетной обороны.

траны НАТО поддержали решение Дональда Трампа о выходе из ДРСМД. Полное одобрение позиции Вашингтона выразил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Вся система контроля над ядерным вооружением находится под угрозой... Российские ракеты способны нанести удар по европейским городам, в том числе и по Мюнхену», - заявлял он.

США и Россия неоднократно предъявляли друг другу взаимные претензии по исполнению договора. ДРСМД запрещает производство и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. По версии Пентагона, условия договора нарушает российская ракета 9M729, которую, по мнению США, Россия испытала на дальность более 500 км. Москва заявила, что испытания проводились на дальность до 500 км.

В свою очередь Россия считает нарушением ДРСМД испытания беспилотных летательных аппаратов, схожих по характеристикам с запрещенными крылатыми ракетами. Также Вашингтон испытывал баллистические ракеты-мишени и начал размещать в Европе установки Mk 41, которые могут запускать ракеты «Томагавк».