Последнее обновление: 05.03.2019 12:41

Граждане Молдовы поддержали сокращение количества депутатов парламента

Большинство граждан Молдовы высказались за сокращение количества депутатов парламента со 101 до 61. Таковы окончательные результаты консультативного референдума, состоявшегося в Молдове 24 февраля.

Согласно обнародованным Центризбиркомом данным, за сокращение количества депутатов высказались более 700 тысяч избирателей, против – чуть более 200 тысяч.

Избиратели, принявшие участие в референдуме, поддержали также инициативу об отзыве депутатов парламента, которые должным образом не выполняют свои депутатские обязанности.

Согласно законодательству, Центральная избирательная комиссия Молдовы наделена полномочиями о признании (или непризнании) итогов референдума.

В соответствии с утвержденным парламентом регламентом, решение об отзыве депутатов парламента должны принять избиратели соответствующего избирательного округа, а их решение, соответственно, должно быть утверждено на местном референдуме. После этого парламент принимает решение о лишении депутатского мандата.

Явка на референдуме составила 40% при необходимом минимуме в 33,3%.

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