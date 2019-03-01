В Альпах появится самая высокая канатная дорога

Самую высокую канатную дорогу в Альпах построят между вершинами Малый Маттерхорн и Серая голова. Об этом сообщает Swissinfo.

"Проект строительства самой высокой канатной дороги в Альпах между швейцарскими вершинами Малый Маттерхорн (Klein Matterhorn) и Серая голова (Testa Grigia) на границе с Италией будет реализован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она замкнёт инфраструктурный проект под названием "Трехканатная кольцевая подвесная дорога", при помощи которого швейцарский горный курорт Церматт в кантоне Вале должен получить возможность сообщения с итальянским горным курортом Брёй-Червинья в автономной провинции Валле-д’Аоста.

В результате появится самая высокогорная транспортная артерия в Альпах и уже третья канатная дорога до Малого Маттерхорна. Она должна быть введена в эксплуатацию уже в 2021 году.

Сообщается, что этот проект перевели в стадию конкретной реализации после того, как экологический "Фонд сохранения и защиты ландшафтов Швейцарии" снял все свои возражения относительно перспектив и последствий строительства этого подъемника.