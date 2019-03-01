Мадуро приказал перенести офис PDVSA в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перенести офис компании национальной нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес во время визита в Москву.

​«Президент Николас Мадуро дал распоряжение закрыть лиссабонское отделение PDVSA и перенести офис в Москву​», — заявила она на пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым. Делси Родигес отметила, что перенос офиса идет в рамках сотрудничества компании с «Роснефтью» и «Газпромом». «Это производится в соответствии с планами расширения технического сотрудничества в области нефтедобычи с «Роснефтью», с «Газпромом». Сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать. Мы переформатируем наши отношения», — сказала она.​

Делси Родригес добавила что европейские страны не могут гарантировать «целостность наших активов».

Компания PDVSA оказалась под санкциями США в конце января. Американские компании, покупающие венесуэльскую нефть, теперь обязаны перечислять деньги за ее оплату на заблокированный счет компании в США. Официальные власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадура не имеют доступа к этому счету. Дочке PDVSA в США, Citgo, было разрешено продолжить работу на тех же условиях. 26 февраля стало известно, что Citgo разорвала отношения с материнской компанией.