Россия наложила вето на проект резолюции США по Венесуэле в Совбезе ООН

Россия и Китай наложили вето на подготовленный США проект резолюции по Венесуэле, в котором говорилось в том числе о проведении в стране новых президентских выборов, трансляция заседания велась на YouTube.

Против документа проголосовала также Южно-Африканская Республика. Из 15 членов Совбеза ООН девять поддержали проект резолюции США, еще трое воздержались от участия в голосовании. Однако, по правилам ООН, документ не может быть принят, если против него выступил хотя бы один постоянный член Совбеза.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что цель внесенного США документа — признать парламент Венесуэлы конституционной властью, а прошедшие в прошлом году выборы главы государства «несвободными и нечестными».

«Лицемерная забота о гуманитарном положении в стране — это всего лишь прикрытие», - добавил Небензя.

По его словам, принятие резолюции стало бы первым в истории случаем, когда Совбез ООН «снял бы с должности одного и назначил другого президента суверенной страны», что было бы «юридически безграмотно и ничтожно».

Против российского проекта резолюции, в котором говорилось о сохранении целостности и независимости Венесуэлы, проголосовали семь членов Совбеза, включая США, четверо воздержались, а в поддержку выступили еще четыре страны — Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея.

После голосования по российскому проекту резолюции Небензя заявил, что документ «был убит», передает «РИА Новости». По его словам, Вашингтон и поддерживающие его делегации не стремятся к диалогу и посредничеству.