Последнее обновление: 28.02.2019 17:45

В Швеции задержали второго российского шпиона

В Стокгольме в среду был задержан второй подозреваемый в сборе разведданных, сообщает в четверг издание Dagens Nyheter со ссылкой на судебный документ.

В документе, автором которого является прокурор Ханс-Юрген Ханстрем, указывается, что подозреваемый осуществлял незаконную деятельность с 10 апреля по 30 сентября 2018 года.

Представитель полиции безопасности Швеции (СЭПО) Карл Мелин подтвердил изданию задержание подозреваемого, но не смог подтвердить его связь с задержанным во вторник.

Как сообщалось ранее, во вторник СЭПО задержали подозреваемого в "сборе разведданных в пользу России". Как ожидается, слушания о выборе ему меры пресечения пройдут в пятницу, 1 марта.

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