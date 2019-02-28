В Швеции задержали второго российского шпиона

В Стокгольме в среду был задержан второй подозреваемый в сборе разведданных, сообщает в четверг издание Dagens Nyheter со ссылкой на судебный документ.

В документе, автором которого является прокурор Ханс-Юрген Ханстрем, указывается, что подозреваемый осуществлял незаконную деятельность с 10 апреля по 30 сентября 2018 года.

Представитель полиции безопасности Швеции (СЭПО) Карл Мелин подтвердил изданию задержание подозреваемого, но не смог подтвердить его связь с задержанным во вторник.

Как сообщалось ранее, во вторник СЭПО задержали подозреваемого в "сборе разведданных в пользу России". Как ожидается, слушания о выборе ему меры пресечения пройдут в пятницу, 1 марта.