Последнее обновление: 28.02.2019 17:45

Индия строит тысячи бункеров возле Пакистана на случай войны

Власти Индии строят более 14 тысяч подземных укрытий для размещения семей, живущих вдоль границы с Пакистаном в штате Джамму и Кашмир на случай артиллерийских обстрелов. Об этом представитель индийских сил обороны.

Так Индия намерена обезопасить людей возле их домов, чтобы не проводить эвакуацию.

По словам военного, Пакистан применил оружие тяжелого калибра, обстреляв более десятка пунктов вдоль фактической границы с Индией, более известной как линия контроля, разделяющая на две части спорный регион Кашмир. Индийская армия осуществила ответный обстрел пакистанской территории.

Рахул Ядав, заместитель комиссара округа Пунч, заявил, что обстрелы вызвали "панику среди людей" и бункеры призваны уменьшить атмосферу страха в приграничных районах.

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном - ядерными государствами, где у власти религиозно-националистические силы.

Вчера, 27 февраля, военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета. В ответ на это ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16 после того и захватили в плен двоих пилотов.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование