Последнее обновление: 28.02.2019 10:14

Курсы наличной валюты в банках Минска на 28 февраля 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США не изменился и составил 2,138 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 2,142 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,428 рубля, минимальная продажа выросла на 0,004 рубля и составила 2,437 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,25 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,26 (снизился на 0,02 рубля).

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