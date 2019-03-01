Курсы наличной валюты в банках Минска на 1 марта 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США не изменился и составил 2,138 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 2,14 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,43 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,002 рубля и составила 2,435 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,25 (снизился на 0,02 рубля).